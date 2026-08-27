Khelo India: खेलो इंडिया संवाद में गोरखपुर के युवाओं ने सुना पीएम मोदी का संदेश, हर कस्बे से निकलेंगे खिलाड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं को खेलों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आत्मविश्वास और फिटनेस विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने युवाओं से खेल को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और कहा कि मजबूत खेल संस्कृति विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।