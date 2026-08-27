‘मर्डर मार दे सड़क के ऊपर’: गाना पोस्ट करने के 1 घंटे बाद सिंगर अंकित बालियान की हत्या, गोगी गैंग ने ली जिम्मेदारी

इस हत्याकांड के बाद शामली में भारी तनाव का माहौल है। परिजनों और प्रशंसकों ने अंकित का शव सड़क पर रखकर लंबा जाम लगाया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह स्थिति को संभाला। मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने बताया कि शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर की पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है। हरियाणा के शूटर्स के शामिल होने के शक में पुलिस की 4 टीमें हरियाणा भेजी गई हैं और गोगी गैंग के कनेक्शन को पूरी तरह खंगाला जा रहा है। CCTV फुटेज में बिना नंबर प्लेट की दो बाइकों पर 4 हमलावर कैद हुए हैं जिनकी तलाश जारी है।