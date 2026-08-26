20 राउंड फायरिंग से दहला शामली! हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Shot Dead Shamli: उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन पर करीब 20 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना शाम करीब पौने सात बजे घटी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से शामली में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।