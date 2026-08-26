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20 राउंड फायरिंग से दहला शामली! हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या

Haryanvi Singer Murder: यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 20 राउंड की है।
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शामली

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Shaitan Prajapat

Aug 26, 2026

Haryanvi Singer Ankit Baliyan

हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान (फाइल फोटो)

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Shot Dead Shamli: उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन पर करीब 20 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना शाम करीब पौने सात बजे घटी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से शामली में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।

जिम से निकलते ही हुआ हमला

बताया जा रहा है कि अंकित बालियान जिम से बाहर निकल रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने सिर में गोली मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर फैली अफरा-तफरी के बीच इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

20 राउंड फायरिंग से दहशत

पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने लगभग 20 राउंड फायरिंग की। इतनी अधिक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके की सुरक्षा बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है।

सिंगर की पहचान और लोकप्रियता

अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय थे। वे अपने गाने ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ से काफी चर्चित हुए थे। बंतीखेड़ा निवासी बताए जाने वाले अंकित की रोड शो और गानों की चर्चा पहले भी रही थी। उनकी हत्या की खबर से फैंस और संगीत जगत में शोक की लहर फैल गई।

पुलिस जांच जारी

शामली पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की गहन जांच कर रही है। हत्या के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटा रही है। आला अधिकारी भी घटना की निगरानी कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी।

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Updated on:

26 Aug 2026 08:12 pm

Published on:

26 Aug 2026 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / 20 राउंड फायरिंग से दहला शामली! हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या

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