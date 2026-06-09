‘लगा जैसे कोई रूहानी ताकत पुकार रही है’, शामली केस में आयुष उर्फ मोहम्मद अली का खुलासा, YouTube वीडियो ने बदल दी जिंदगी!

आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने मीडिया के सामने बेबाकी से अपनी कहानी बयां करते हुए बताया कि वह काफी समय से इस्लाम के बारे में पढ़ और समझ रहा था। एक दिन जब वह YouTube पर एक इस्लामिक वीडियो देख रहा था तो अचानक उसके शरीर में अजीब सी हलचल पैदा हुई। आयुष के मुताबिक उस वीडियो को देखते समय अचानक उसका ब्लड प्रेशर (BP) हाई हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रूहानी ताकत उसे पुकार रही है। आयुष का दावा है कि इसी घटना ने उसके दिलोदिमाग पर गहरा असर डाला और तभी उसने इस्लाम अपनाने का फैसला कर लिया।