बकरीद में बिजली गुल: शामली में फाल्ट ठीक करके वापस आ रहे बिजली विभाग के JE की पिटाई, जिला अस्पताल रेफर

लाइनमैन साबिर ने बताया कि घटना के समय वह जेई के साथ लौट रहा था। रास्ते में शौकत सहित अन्य ग्रामीणों ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल को रुकवा लिया और जेई की पिटाई कर दी। लाइनमैन ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कैराना थाना पुलिस ने जेई को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के अनुसार जेई को अंदरूनी चोट आई है। इधर कैराना थाना पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।