12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने नहीं दिया तेल! पुलिस बोली- सही किया

दोनों युवकों के पास हेलमेट नहीं था। शामली एसपी ने नो हेलमेट नो फ्यूल के निर्देश दिए हुए हैं। फिल्म देखकर दोनों युवक तेल लेने गए तो पेट्रोल पंप स्वामी ने तेल देने से इंकार कर दिया।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Shivmani Tyagi

May 12, 2026

traffic rule

हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता करता ट्रैफिक पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत शामली पुलिस )


Traffic rules: शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने तेल देने से इंकार कर दिया। मामला बढ़ा तो पुलिस भी आ गई। बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन की शिकायत की लेकिन पूरा मामला जानने के बाद पुलिसकर्मियों ने भी कह दिया कि इन युवकों को पेट्रोल नहीं देना है। इसके बाद पुलिसकर्मियों की ओर से इन युवकों को चेतावनी दी गई कि यदि आगे से भी उन्होंने लापरवाही की तो तेल नहीं मिलेगा।

जानिए क्यों नहीं दिया गया तेल

आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बाइक वालों ने ऐसी क्या लापरवाही कर दी कि इन्हे तेल नहीं दिया गया ? तो जान लीजिए कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शामली में इन दिनों ''नो होलमेट नो फ्यूल'' अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पेट्रोल पंप स्वामी ने इन्हे तेल देने से इंकार कर दिया। बाइक सवार युवा फिल्म देखकर निकले थे और इनकी बाइक में इतना तेल नहीं था कि ये घर वापस लौट सके। इसी दौरान दोनों युवक दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां पहले से ही लिखा हुआ था कि यदि हेलमेट नहीं है तो तेल भी नहीं है। इन लड़कों ने सेल्समैन से बाइक की टंकी में तेल डालने के लिए कहा लेकिन सेल्समैन ने साफ इंकार कर दिया। इस दौरान बहस होने लगी। कुछ देर बार बाद पुलिस भी आ गई। इस पर युवकों ने तेल ना देने का आरोप लगाया लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी साफ कर दिया कि अगर तेल चाहिए तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद युवक चले गए और कुछ देर हेलमेट लगाकर तेल लेने पहुंचे।

एक ही दिन में हजारों रुपये की चालान ( Traffic rules )

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शामली में नो हेलमेट नो फ्यूल No Helmet No Oil अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों के तेल नहीं दिया जा रहा जो दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चल रहे हैं। इतना ही नहीं पूरे जिले में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। एक ही दिन में 306 वाहनों के चालान किए गए। इन वाहन स्वामियों पर हजारों रुपये का दंड लगाया गया। इनमें से 254 चालान बिना हेलमेट वालों के थे। इस दौरान पुलिस की ओर से यह संदेश दिया गया कि हेलमेट का चालान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है बल्कि जान की सुरक्षा की मजबूत ढाल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 May 2026 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने नहीं दिया तेल! पुलिस बोली- सही किया

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Cyber Crime: लोन का खाता बंद कराने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी, जानिए कैसे वापस हुई रकम

Cyber Crime
शामली

महिला आरक्षण पर सपा सांसद इकरा हसन का जवाब, महिलाओं का नाम लेकर भाजपा सेंक रही राजनीतिक रोटियां

शामली

क्या है UPSC में 9वीं रैंक पाने वाली आस्था जैन का EWS और GEN मामला?

शामली

परचून दुकानदार की बेटी बनी IAS, पहले प्रयास में IPS और दूसरे में 9वीं रैंक लाकर आस्था जैन बनीं IAS

शामली

आधी रात घर में घुसकर बहू की हत्या, पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी प्रेस वार्ता करते पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स विभाग
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.