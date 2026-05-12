शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने नहीं दिया तेल! पुलिस बोली- सही किया

हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता करता ट्रैफिक पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत शामली पुलिस )
Traffic rules: शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने तेल देने से इंकार कर दिया। मामला बढ़ा तो पुलिस भी आ गई। बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन की शिकायत की लेकिन पूरा मामला जानने के बाद पुलिसकर्मियों ने भी कह दिया कि इन युवकों को पेट्रोल नहीं देना है। इसके बाद पुलिसकर्मियों की ओर से इन युवकों को चेतावनी दी गई कि यदि आगे से भी उन्होंने लापरवाही की तो तेल नहीं मिलेगा।
आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बाइक वालों ने ऐसी क्या लापरवाही कर दी कि इन्हे तेल नहीं दिया गया ? तो जान लीजिए कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शामली में इन दिनों ''नो होलमेट नो फ्यूल'' अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पेट्रोल पंप स्वामी ने इन्हे तेल देने से इंकार कर दिया। बाइक सवार युवा फिल्म देखकर निकले थे और इनकी बाइक में इतना तेल नहीं था कि ये घर वापस लौट सके। इसी दौरान दोनों युवक दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां पहले से ही लिखा हुआ था कि यदि हेलमेट नहीं है तो तेल भी नहीं है। इन लड़कों ने सेल्समैन से बाइक की टंकी में तेल डालने के लिए कहा लेकिन सेल्समैन ने साफ इंकार कर दिया। इस दौरान बहस होने लगी। कुछ देर बार बाद पुलिस भी आ गई। इस पर युवकों ने तेल ना देने का आरोप लगाया लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी साफ कर दिया कि अगर तेल चाहिए तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद युवक चले गए और कुछ देर हेलमेट लगाकर तेल लेने पहुंचे।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शामली में नो हेलमेट नो फ्यूल No Helmet No Oil अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों के तेल नहीं दिया जा रहा जो दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चल रहे हैं। इतना ही नहीं पूरे जिले में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। एक ही दिन में 306 वाहनों के चालान किए गए। इन वाहन स्वामियों पर हजारों रुपये का दंड लगाया गया। इनमें से 254 चालान बिना हेलमेट वालों के थे। इस दौरान पुलिस की ओर से यह संदेश दिया गया कि हेलमेट का चालान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है बल्कि जान की सुरक्षा की मजबूत ढाल है।
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