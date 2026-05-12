शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने नहीं दिया तेल! पुलिस बोली- सही किया

आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बाइक वालों ने ऐसी क्या लापरवाही कर दी कि इन्हे तेल नहीं दिया गया ? तो जान लीजिए कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शामली में इन दिनों ''नो होलमेट नो फ्यूल'' अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पेट्रोल पंप स्वामी ने इन्हे तेल देने से इंकार कर दिया। बाइक सवार युवा फिल्म देखकर निकले थे और इनकी बाइक में इतना तेल नहीं था कि ये घर वापस लौट सके। इसी दौरान दोनों युवक दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां पहले से ही लिखा हुआ था कि यदि हेलमेट नहीं है तो तेल भी नहीं है। इन लड़कों ने सेल्समैन से बाइक की टंकी में तेल डालने के लिए कहा लेकिन सेल्समैन ने साफ इंकार कर दिया। इस दौरान बहस होने लगी। कुछ देर बार बाद पुलिस भी आ गई। इस पर युवकों ने तेल ना देने का आरोप लगाया लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी साफ कर दिया कि अगर तेल चाहिए तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद युवक चले गए और कुछ देर हेलमेट लगाकर तेल लेने पहुंचे।