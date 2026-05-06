Cyber Crime: लोन का खाता बंद कराने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी, जानिए कैसे वापस हुई रकम

यह मामला शामली के पावटी कला गांव का है। इसी गांव के रहने वाले जिकरिया पुत्र मरगूब हसन ने कैराना थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि एक अज्ञात कॉलर ने उसे कॉल किया था। उसने लोन वाला खाता बंद कराने के नाम पर उससे 94 हजार 426 रुपये ठग लिए। कॉलर ने कहा कि लोन का खाता तभी बंद हो सकता है जब लोन की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद पीड़ित ने रकम बताए गए खाते में भेज दी लेकिन इसके बाद भी लोन का खाता बंद नहीं हुआ। इस पर पीड़ित को शक हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई।