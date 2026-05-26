26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

‘वोट बैंक के लिए नहीं, न्याय के लिए आई हूं’, मोनू कश्यप के परिजनों से मिलकर बोलीं सांसद इकरा हसन

Iqra Hasan Monu Kashyap Case: सांसद इकरा हसन शामली के जसाला गांव पहुंचकर मृतक मोनू कश्यप के परिवार से मिलीं। उन्होंने कहा कि वह यहां वोटों की राजनीति करने नहीं आई हैं। जाने पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

शामली

image

Pratiksha Gupta

May 26, 2026

Iqra Hasan Kairana, ikra hasan latest news

सांसद पर दर्ज हो चुका है केस | फोटो सोर्स- patrika.com

Iqra Hasan Monu Kashyap Case: समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन मंगलवार को शामली के जसाला गांव पहुंचीं। वहां उन्होंने मृतक मोनू कश्यप के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा कि मैं यहां कोई वोटों की राजनीति करने नहीं आई हूं। दुख की इस घड़ी में मैं परिवार के साथ खड़ी हूं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहूंगी। जब सांसद गांव पहुंचीं, तो वहां भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। परिजनों ने रो-रोकर सांसद को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को प्रशासन से लेकर देश की संसद तक पूरी मजबूती के साथ उठाएंगी।

क्या है मोनू कश्यप की मौत का पूरा मामला?

यह पूरा मामला शामली के कांधला इलाके के जसाला गांव में रहने वाले मोनू कश्यप का है। मोनू 21 अप्रैल की सुबह पंजोखरा गांव के श्मशान घाट के पास बेहोश मिला था।दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उसका एक पैर कटा हुआ था। पुलिस ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही मोनू के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोनू के पिता का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी दुश्मनी के कारण उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी। परिवार लगातार इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

सांसद इकरा हसन ने स्थानीय प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि वे हर सुख-दुख में इस परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेंगी।

सांसद पर दर्ज हो चुका है केस, गरमाई सियासत

यह मामला पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार छाया हुआ है। 19 मई को सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां को न्याय दिलाने के लिए सहारनपुर रेंज के डीआईजी से मिलने गई थी। इस दौरान पुलिस ने सड़क पर जाम और यातायात प्रभावित होने की बात कहकर सांसद को हिरासत में ले लिया और महिला थाने ले गई थी। लेकिन वहीं 10 मिनट बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया।
बाद में इस मामले को लेकर पुलिस ने सांसद इकरा हसन सहित 6 अन्य लोगों समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क जाम करने और धरना-प्रदर्शन करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में राजनीतिक हलचल तेज है।

ये भी पढ़ें

‘अजय राय नेता नहीं, पुराने अपराधी हैं…’, बीजेपी MLC धर्मेंद्र सिंह का अजय राय पर बड़ा बयान
लखनऊ
up news, ajay rai on pm modi news, ajay rai news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 May 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / ‘वोट बैंक के लिए नहीं, न्याय के लिए आई हूं’, मोनू कश्यप के परिजनों से मिलकर बोलीं सांसद इकरा हसन

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांसद इकरा हसन और ADM के बीच विवाद फिर गरमाया! लोकसभा सचिवालय ने जताई आपत्ति, क्या है केस में अपडेट

mp Iqra hasan and adm santosh bahadur singh controversy back in news know case update shamli
शामली

शामली में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों को पेट्रोल पंप स्वामी ने नहीं दिया तेल! पुलिस बोली- सही किया

traffic rule
शामली

Cyber Crime: लोन का खाता बंद कराने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी, जानिए कैसे वापस हुई रकम

Cyber Crime
शामली

महिला आरक्षण पर सपा सांसद इकरा हसन का जवाब, महिलाओं का नाम लेकर भाजपा सेंक रही राजनीतिक रोटियां

शामली

क्या है UPSC में 9वीं रैंक पाने वाली आस्था जैन का EWS और GEN मामला?

शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.