‘अजय राय नेता नहीं, पुराने अपराधी हैं…’, बीजेपी MLC धर्मेंद्र सिंह का अजय राय पर बड़ा बयान

धर्मेंद्र सिंह ने अजय राय को मिले वोटों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति के कारण भाजपा विरोधी उम्मीदवार को कुछ लाख वोट मिल जाते हैं। अगर अजय राय इतने ही बड़े नेता थे, तो पहले के चुनावों में उन्हें सिर्फ 70 हजार के आसपास वोट क्यों मिलते थे? उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) से गठबंधन के कारण उन्हें जो कुछ लाख ज्यादा वोट मिल गए हैं, उसका उन्हें घमंड हो गया है। ऐसा घमंड लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। साथ ही बनारस की जनता से इस खराब भाषा का विरोध करने की अपील की है।