यूपी में मौसम का डबल अटैक! 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उरई में 40°C ने बढ़ाई तपिश

मौसम विभाग ने यूपी में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
UP Kal Ka Mausam उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तर-पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं, राजधानी लखनऊ में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल लखनऊवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना कम है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। अलर्ट आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गाजीपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों से सतर्क रहने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही, आकाशीय बिजली और भारी बारिश के दौरान किसी भी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
लखनऊ में सोमवार को मौसम काफी हद तक साफ रहने का अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, गोरखपुर में रविवार को 12.6 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि लखीमपुर खीरी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विभाग के अनुसार, उरई प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून फिलहाल सामान्य से कम सक्रिय है। एक जून से 12 जुलाई के बीच प्रदेश में सामान्य 190.9 मिमी वर्षा के मुकाबले केवल 158.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 17 प्रतिशत कम है।
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