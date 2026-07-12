यूपी में मौसम का डबल अटैक! 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उरई में 40°C ने बढ़ाई तपिश

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। अलर्ट आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गाजीपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों से सतर्क रहने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही, आकाशीय बिजली और भारी बारिश के दौरान किसी भी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।