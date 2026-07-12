Lalit Kumar House: लखनऊ के अलीगंज स्थित चंद्रलोक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड ARTO ललित कुमार के घर से बरामद सोना, चांदी, नकदी और अन्य दस्तावेजों को कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार के स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करा दिया गया है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद कोषागार की सुरक्षा व्यवस्था भी और सख्त कर दी गई है। परिसर की 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है।