Lucknow Weather Update : मानसून की रफ्तार धीमी, तेज धूप से बढ़ी उमस, अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने के संकेत

Lucknow Weather Update: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर हुई बारिश और बादलों की आवाजाही के बाद आज सुबह से आसमान पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की सक्रियता में कमी आई है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक राजधानी में धूप और उमस का असर बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में आई इस अस्थायी कमी के चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

