सांसद इकरा हसन और ADM के बीच विवाद फिर गरमाया! लोकसभा सचिवालय ने जताई आपत्ति, क्या है केस में अपडेट

MP Iqra Hasan Case Update: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से सांसद इकरा हसन और ADM संतोष बहादुर सिंह के बीच हुए विवाद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब इस प्रकरण में नया मोड़ तब आया, जब शासन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर लोकसभा सचिवालय ने आपत्ति दर्ज कर दी। सचिवालय ने मामले में स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट दोबारा उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद शासन ने मंडलायुक्त को निर्देश जारी किए हैं, वहीं मंडलायुक्त ने जिला अधिकारी को पत्र भेजकर पूरे मामले की साफ और तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।