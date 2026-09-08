GRP गोरखपुर की बड़ी कामयाबी, 1.30 करोड़ के कीमत के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद

यातायात पुलिस की जांच के दौरान 4 ऐसे वाहन मिले, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। इन वाहनों के खिलाफ चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने गाड़ी चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। जांच के दौरान 11 वाहन ऐसे मिले, जिनके पास वैध फिटनेस नहीं थी। पुलिस ने इन वाहनों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए एक चालक को भी पकड़ा। उसके खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।