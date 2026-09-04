भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की टीम घोषित, जातिगत समीकरण साधने के साथ ही युवाओं को भी मिला भरपूर मौका

इसी तरह क्षेत्रीय महामंत्री रहे सुनील गुप्ता को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। सहजानंद राय के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते सह मीडिया प्रभारी बनाए गए ध्रुव श्रीवास्तव को क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है। पिछली बार कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित कुल 32 लोग थे जबकि इस बार 40 हो चुके हैं, अभी सात पदों की घोषणा होना बाकी है। जिसमें कोषाध्यक्ष के 1, सह कोषाध्यक्ष के 1, कार्यालय मंत्री के 1, सह कार्यालय प्रभारी के 1, मीडिया प्रभारी के 1 व सह मीडिया प्रभारी के 2 पद हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और एससी को भी जगह दी गई है। सूची में एक और खास बात नजर आ रही है। अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी भरपूर मौका दिया गया है।