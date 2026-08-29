‘घबराओ मत हम करवाते हैं’, CM योगी ने जनता दर्शन के दौरान दिया भरोसा; बोले- कोई खुद को असहाय ना समझे

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शनिवार सुबह की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया। इसके बाद अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाया। पूजन के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला पहुंचे। यहां उन्होंने गोसेवा की और गायों तथा गोवंश को स्नेहपूर्वक गुड़-पूड़ी खिलाई। इसके बाद उन्होंने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।