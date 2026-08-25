UP में सरकारी नौकरी की भर्ती होगी फास्ट, योगी ने बताया 14 दिन परीक्षा-14 दिन रिजल्ट का प्लान

सीएम योगी ने परीक्षा और रिजल्ट की नई व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि पहले प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अधिक समय लग जाता था जिससे युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब राज्य सरकार ने इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा का उद्देश्य युवाओं को बेवजह परेशान करना बिल्कुल नहीं है बल्कि उनकी असली क्षमता का सही और सटीक आकलन करना होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब परीक्षा और रिजल्ट का यह नया प्लान लागू किया जा रहा है। पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 महीने चलती थीं और फिर 3 महीने परिणाम आने में लग जाते थे। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षाएं एक महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए। आज हमारी सरकार में 14 दिन के अंदर परीक्षा होती है और अगले 14 दिन में परिणाम भी आ जाता है।