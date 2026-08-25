25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जब स्कूल बंद नहीं होने थे तो मर्जर क्यों?’ संजय सिंह ने सदन में दिए सीएम योगी के बयान पर उठाए सवाल

Sanjay Singh: आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, तो आप मर्जर कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने विधानसभा में झूठ बोला।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Aug 25, 2026

Sanjay Singh

AAP सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल। (फोटो सोर्स-IANS)

Sanjay Singh AAP Press Conference UP Schools: लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए बयान पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि जब सीएम योगी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, तो फिर स्कूलों का मर्जर क्यों किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इसका मतलब है कि सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला है।

मर्जर वाले स्कूलों का नया पता कहां?

संजय सिंह ने योगी सरकार से पूछा कि अगर स्कूलों का मर्जर किया गया है तो उनका नया पता क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि यूडीआईएसई पर अभी भी इन स्कूलों को उसी जगह पर संचालित दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल न तो मर्ज किए गए और न ही बंद किए गए, उनकी हालत भी बहुत खराब रखी गई है।

बेसिक स्कूलों के लिए 604 करोड़ के ऐलान

आप नेता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्टी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक स्कूलों को सुधारने के लिए 604 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। यह अच्छी बात है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह अपनी नींद से जागे और आम लोगों की समस्याओं को सुने।

अखिलेश यादव पहले भी उठा चुके हैं मुद्दा

गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्कूलों के मर्जर और खराब हालत का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया था कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय स्कूल बंद किए जा रहे हैं या उनकी स्थिति बदतर बनाई जा रही है।

संजय सिंह और अखिलेश की मुलाकात

बीते दिनों संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद शिक्षा जैसे मुद्दों पर विपक्ष की एकजुट आवाज और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों दल सरकार की शिक्षा नीति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले तेज होती राजनीति

अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति तेजी से गरमा रही है। स्कूल मर्जर, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे अब विपक्ष के प्रमुख हथियार बनते जा रहे हैं। संजय सिंह के ताजा हमले से साफ है कि विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

UP Politics: 2027 में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में, अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव पर भरी हुंकार

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 04:12 pm

Published on:

25 Aug 2026 04:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब स्कूल बंद नहीं होने थे तो मर्जर क्यों?’ संजय सिंह ने सदन में दिए सीएम योगी के बयान पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा!’ मायावती का बड़ा ऐलान: यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा कोई गठबंधन

BSP chief Mayawati
लखनऊ

‘हमारे पास 7 महीने की चीनी का स्टॉक’, CM योगी बोले- चीनी की कोई कमी नहीं है

CM Yogi Adityanath
लखनऊ

‘मछली खाने का वीडियो है तो दिखाइए’, ‘मछली भोज’ विवाद पर पर अजय राय का CM योगी को चैलेंज, बोले- सबूत दिखाएं योगी

Ajay Rai, CM Yogi, Yogi Adityanath, Congress,
लखनऊ

यूपी के 3126 स्कूलों की बदलेगी सूरत, जर्जर भवनों की जगह नए निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav
लखनऊ

UP Politics: 2027 में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में, अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव पर भरी हुंकार

Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.