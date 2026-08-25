‘जब स्कूल बंद नहीं होने थे तो मर्जर क्यों?’ संजय सिंह ने सदन में दिए सीएम योगी के बयान पर उठाए सवाल

Sanjay Singh AAP Press Conference UP Schools: लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए बयान पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि जब सीएम योगी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, तो फिर स्कूलों का मर्जर क्यों किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इसका मतलब है कि सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला है।