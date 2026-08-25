‘मछली खाने का वीडियो है तो दिखाइए’, ‘मछली भोज’ विवाद पर पर अजय राय का CM योगी को चैलेंज, बोले- सबूत दिखाएं योगी

अजय राय ने वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कल से जो सियासी घमासान मचा हुआ है वह सीएम योगी के झूठे आरोपों के कारण है। उन्होंने कहा कि, "हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं और भगवान शिव की नगरी काशी के रहने वाले हैं।" कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि योगी जी एक बड़े मठ के महंत हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अगर उनके पास मेरे सावन में मछली खाने का कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद है तो वह उसे तुरंत जनता के सामने लाएं।