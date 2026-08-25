‘अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा!’ मायावती का बड़ा ऐलान: यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा कोई गठबंधन

बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और अपना मनोबल ऊंचा रखें। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा यह प्रचार किया जाएगा कि अकेले लड़ने से सीटें और वोट प्रतिशत कम होंगे। ऐसे में साम, दाम, दंड और भेद जैसी सभी हथकंडों का डटकर सामना करना होगा। पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों से त्रस्त है, इसलिए बसपा को वहां बदलाव का विकल्प बनना है।