Rahul Gandhi News: ‘जो हमारे धर्म का नहीं, वह धर्म क्या जाने?’ रक्षाबंधन को लेकर राहुल गांधी पर बरसे शंकराचार्य

शंकराचार्य ने रक्षाबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि त्योहार आने वाला है। ऐसे में कम से कम एक बार राहुल गांधी अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए और उन्हें उनकी रक्षा का भरोसा देते हुए नजर आएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी को कभी इस तरह देखा गया है? उन्होंने आगे राहुल गांधी की 'रक्षा' की समझ पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब उन्हें इस परंपरा और उसके भाव के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो वह रक्षा के मायने कैसे समझेंगे।