Lucknow Bank Fraud: 50 लाख की बैंक ठगी का खुलासा, पति-पत्नी गिरफ्तार, 10 पासबुक और 7 चेकबुक बरामद

जांच में पुलिस को पता चला कि गिरोह कथित तौर पर अलग-अलग खाताधारकों की बैंक डिटेल हासिल करता था। इसके बाद चेक पर खाते का नंबर और दूसरी जानकारियां भरकर हस्ताक्षर की नकल की जाती थी। तैयार किए गए चेक को बैंक में पेश कर रकम निकालने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के पास कई लोगों की पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड भी मौजूद थे। इससे आशंका है कि आरोपित केवल एक खाते को निशाना नहीं बना रहे थे, बल्कि कई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे।