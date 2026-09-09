9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

‘बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स मंगवाऊंगा ठंडा कर दूंगा’, दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

Daroga Viral Video DDU: DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के धरने के दौरान पुलिस और प्रशासन से नोकझोंक हुई। इसी बीच दारोगा का कथित धमकी वाला वीडियो वायरल हो गया।
3 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Sep 09, 2026

ddu gorakhpur university student protest police daroga viral video

दारोगा का वीडियो वायरल। फोटो वीडियो ग्रैब-X (@KisanAbhi08)

Daroga Viral Video DDU Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी सड़क, चौराहे या थाने का नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी DDU का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं, '' बता दे रहा हूं इतनी फोर्स मंगवाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो, ये गोरखपुर पुलिस है।'' वीडियो सामने आने के बाद यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या लिखा?

दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, '' इस दारोगा को निलंबित करो।''

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ''सुरक्षाकर्मी का मुख्य काम शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन किसी पर तेज आवाज में बोलना या गुस्सा करना सही नहीं है।''

इसके अलावा एक अन्य शख्स ने लिखा,'' थोड़ा कम बोलिए दारोगा जी छात्र शक्ति के बारे में आपको नहीं पता है।''

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, '' इस दारोगा पर उचित कार्रवाई करके इसको सस्पेंड करना चाहिए। ''

अब जानिए पूरा मामला क्या है?

दरअसल, ये पूरा घटनाक्रम 8 सितंबर की दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और छात्रों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई।

छात्रों के धरने से शुरू हुआ पूरा विवाद

मामला सिर्फ दारोगा के वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। इसके पीछे DDU परिसर में छात्रों का लंबे समय से चल रहा धरना और भूख हड़ताल है। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की। इसके लिए एडिशनल प्रॉक्टर डॉ. वेद प्रकाश राय पुलिस बल और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।

छात्रों को हटाने की कोशिश के बाद बढ़ा तनाव

प्रशासनिक भवन परिसर से छात्रों को हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही माहौल गरमा गया। धरने पर बैठे छात्र प्रशासन की कार्रवाई से नाराज हो गए। भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेताओं के साथ उनके समर्थन में मौजूद दूसरे छात्रों का भी विरोध बढ़ने लगा। देखते ही देखते छात्रों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस और नोकझोंक की स्थिति बन गई। विवाद बढ़ने के दौरान मौके पर धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद एडिशनल प्रॉक्टर डॉ. वेद प्रकाश राय को वहां से निकलना पड़ा।

DDU में छात्रों का यह प्रदर्शन 25 अगस्त से प्रशासनिक भवन के सामने चल रहा था। छात्र नेता विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 सितंबर से यह धरना भूख हड़ताल में बदल गया। छात्र नेता सतीश प्रजापति और उज्जवल सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं। उनका कहना था कि जब तक उनकी समस्याओं और मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 8 सितंबर को भूख हड़ताल खत्म कराने और छात्रों से बातचीत करने के लिए एडिशनल प्रॉक्टर डॉ. वेद प्रकाश राय प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। छात्रों ने उनके सामने अपनी मांगें रखीं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद बातचीत के दौरान कहासुनी शुरू हो गई और मामला नोकझोंक तक पहुंच गया।

हंगामे के बीच रिकॉर्ड हुआ दारोगा का वीडियो

इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। इसी दौरान एक दारोगा का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दारोगा के इस बयान को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।

‘मुझे जाति विशेष का अधिकारी बताया गया, अधूरा वीडियो वायरल कर रचा गया षड्यंत्र’, मैनपुरी CO सिटी ने दी सफाई

ये भी पढ़ें
CO Ashok Singh Ashok Kumar Singh Mainpuri Mainpuri CO City Ashok Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 12:29 pm

Published on:

09 Sept 2026 12:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स मंगवाऊंगा ठंडा कर दूंगा’, दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

GRP गोरखपुर की बड़ी कामयाबी, 1.30 करोड़ के कीमत के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

‘यहां रोज 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या हो जाएगा’: CMO का असंवेदनशील बयान, मुकदमा दर्ज

gorakhpur news
गोरखपुर

भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की टीम घोषित, जातिगत समीकरण साधने के साथ ही युवाओं को भी मिला भरपूर मौका

Up news, gorakhpur, bjp news
गोरखपुर

जन्माष्टमी पर गोरखपुर जोन में पीएसी के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान, अफवाहों पर पुलिस की नजर

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

आजम खान के करीबी नेता जफर अमीन डक्कू कौन हैं? पुलिस हिरासत के बाद चर्चा में आए; जानिए राजनीतिक सफर

gorakhpur sp leader jafar amin case shabbir qureshi
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.