‘बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स मंगवाऊंगा ठंडा कर दूंगा’, दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

DDU में छात्रों का यह प्रदर्शन 25 अगस्त से प्रशासनिक भवन के सामने चल रहा था। छात्र नेता विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 सितंबर से यह धरना भूख हड़ताल में बदल गया। छात्र नेता सतीश प्रजापति और उज्जवल सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं। उनका कहना था कि जब तक उनकी समस्याओं और मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 8 सितंबर को भूख हड़ताल खत्म कराने और छात्रों से बातचीत करने के लिए एडिशनल प्रॉक्टर डॉ. वेद प्रकाश राय प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। छात्रों ने उनके सामने अपनी मांगें रखीं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद बातचीत के दौरान कहासुनी शुरू हो गई और मामला नोकझोंक तक पहुंच गया।