‘मुझे जाति विशेष का अधिकारी बताया गया, अधूरा वीडियो वायरल कर रचा गया षड्यंत्र’, मैनपुरी CO सिटी ने दी सफाई

मैनपुरी CO अशोक सिंह
Mainpuri CO Ashok Singh News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के में मूंछों पर ताव देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेने वाले सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में वह प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों से नाराजगी में कहते नजर आ रहे हैं, “बना लो वीडियो, वायरल कर देना, अखिलेश यादव को दे देना।” इसके बाद वह मूंछों पर ताव देते दिखाई देते हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसे लेकर सरकार और अधिकारी पर तीखा तंज कसा। अब इस पूरे विवाद पर CO सिटी अशोक कुमार सिंह ने अपनी सफाई पेश की है।
अपने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए CO सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 30 अगस्त, 2026 की शाम एलाऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। CCTV फुटेज और घायल की पहचान के आधार पर पुलिस ने सही शूटर मोहित यादव को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि गांव के 2 प्रधानों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है और दोनों ही यादव जाति के हैं। मौजूद प्रधान सुखबीर यादव का बेटा हत्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में जेल में है।
CO ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रधान ने हंगामा करते हुए झूठा दावा किया कि गोली कन्हैया यादव ने चलाई है। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि घटना के वक्त कन्हैया यादव वहां से 30 किलोमीटर दूर मैनपुरी में मौजूद था। सीओ के मुताबिक, प्रधान ने निर्दोष को फंसाने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए घटनास्थल थाने और फिर पोस्टमार्टम हाउस पर भारी हंगामा कराया।
CO ने कहा जब मैंने उनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया और सही आरोपी को जेल भेजा तो मेरे खिलाफ साजिश की गई। मुझे एक जाति विशेष का और राजनीतिक रूप से प्रेरित अधिकारी बताया गया। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाकर मुझे धमका रहे थे इसलिए मैंने कहा था कि इसे अखिलेश यादव को क्या उनसे भी ऊपर भेज दो। मैंने पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की है और पुलिस पर अनावश्यक राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। सीओ ने कहा- बातचीत के एक हिस्से को अलग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर CO सिटी पर निशाना साधा। उन्होंने कविता के जरिए अधिकारी पर तंज कसते हुए लिखा, "सिर पर सत्ता सजातीय हाथ है, इसीलिए इनकी मूंछों पर ताव है। ऐसे लोगों से क्या होना इंसाफ है, पर अब ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि दस्तक दे रहा बदलाव है, हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे।" अखिलेश यादव का यह तंज एक तरह से सीधी चेतावनी था कि 2027 में सत्ता बदलने पर ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
दरअसल, मैनपुरी के पोस्टमार्टम हाउस में एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई हत्या के बाद परिजन न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। वहां मौजूद कुछ लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे। वीडियो में CO सिटी अशोक कुमार सिंह पहले वीडियो बनाने से मना करते हैं फिर अपनी नेमप्लेट की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहते हैं, "बना लो वीडियो, वायरल कर देना, अखिलेश यादव को दे देना।" इसके बाद वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए नजर आते हैं। बता दें कि आजमगढ़ निवासी अशोक सिंह जून 2026 में ही औरैया से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए हैं।
अब CO सिटी अशोक कुमार सिंह ने अपने वायरल वीडियो को लेकर सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को सही बताते हुए खुद को इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष बताया है।
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