‘मुझे जाति विशेष का अधिकारी बताया गया, अधूरा वीडियो वायरल कर रचा गया षड्यंत्र’, मैनपुरी CO सिटी ने दी सफाई

Mainpuri CO Ashok Singh News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के में मूंछों पर ताव देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेने वाले सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में वह प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों से नाराजगी में कहते नजर आ रहे हैं, “बना लो वीडियो, वायरल कर देना, अखिलेश यादव को दे देना।” इसके बाद वह मूंछों पर ताव देते दिखाई देते हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसे लेकर सरकार और अधिकारी पर तीखा तंज कसा। अब इस पूरे विवाद पर CO सिटी अशोक कुमार सिंह ने अपनी सफाई पेश की है।