मूंछों पर ताव, सपा समर्थकों पर गुस्सा, ‘बना लो वीडियो, अखिलेश यादव को दे देना’, कौन हैं CO अशोक सिंह?

बताया जा रहा है कि वीडियो में सीओ सिटी से बातचीत करने वालों में कुछ समाजवादी पार्टी समर्थक भी थे। हालांकि, उनके बीच विवाद या बहस किस मुद्दे को लेकर शुरू हुई थी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स अधिकारी के तेवर और बातचीत के अंदाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो को उसके पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो में नजर आ रही बातचीत को लेकर पुलिस विभाग की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरे घटनाक्रम और उसके संदर्भ का सामने आना जरूरी है।