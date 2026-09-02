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मैनपुरी

मूंछों पर ताव, सपा समर्थकों पर गुस्सा, ‘बना लो वीडियो, अखिलेश यादव को दे देना’, कौन हैं CO अशोक सिंह?

Ashok Kumar Singh Mainpuri: मैनपुरी CO सिटी अशोक कुमार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में वह मूंछों पर ताव देते हुए अखिलेश यादव का नाम लेते नजर आ रहे हैं। जानिए कौन हैं अशोक सिंह और इंस्पेक्टर से प्रमोशन पाकर कैसे बने CO सिटी।
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मैनपुरी

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Dimple Yadav

Sep 02, 2026

CO Ashok Singh Ashok Kumar Singh Mainpuri Mainpuri CO City Ashok Singh

मैनपुरी CO अशोक सिंह

Who is CO Ashok Singh: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तैनात सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में वह कुछ लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान वह अपनी वर्दी पर लगी नेमप्लेट की ओर इशारा करते हैं और कैमरे के सामने वीडियो बनाने की बात कहते हैं। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए नजर आते हैं।

वीडियो में अधिकारी कहते सुनाई देते हैं, “बना लो वीडियो… वायरल कर देना, अखिलेश यादव को दे देना।” इसके बाद वह अपनी मूंछों पर ताव देते दिखाई देते हैं। इसी अंदाज ने वीडियो को सोशल मीडिया पर और ज्यादा चर्चा में ला दिया है।

सपा समर्थकों से बातचीत का बताया जा रहा वीडियो

बताया जा रहा है कि वीडियो में सीओ सिटी से बातचीत करने वालों में कुछ समाजवादी पार्टी समर्थक भी थे। हालांकि, उनके बीच विवाद या बहस किस मुद्दे को लेकर शुरू हुई थी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स अधिकारी के तेवर और बातचीत के अंदाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो को उसके पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो में नजर आ रही बातचीत को लेकर पुलिस विभाग की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरे घटनाक्रम और उसके संदर्भ का सामने आना जरूरी है।

इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं अशोक कुमार सिंह

अशोक कुमार सिंह का नाम फिलहाल इसी वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया है। जानकारी के मुताबिक, वह हाल ही में इंस्पेक्टर पद से प्रमोट होकर क्षेत्राधिकारी यानी सीओ बने हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती मैनपुरी में सीओ सिटी के पद पर है। वायरल वीडियो में उनकी बॉडी लैंग्वेज और मूंछों पर ताव देने का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स का खास ध्यान खींच रहा है। हालांकि, वीडियो किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया और उससे पहले दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत हुई थी, यह स्पष्ट होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।

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Updated on:

02 Sept 2026 01:35 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / मूंछों पर ताव, सपा समर्थकों पर गुस्सा, ‘बना लो वीडियो, अखिलेश यादव को दे देना’, कौन हैं CO अशोक सिंह?

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