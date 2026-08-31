दिल्ली में फिर निर्भया जैसा कांड: पर्दे लगी बस में 47 KM तक मैनपुरी की 16 साल की छात्रा के साथ अनैतिक काम

Minor Girl Incident in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ अनैतिक काम किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली बस में चालक और कंडक्टर ने नाबालिग के साथ यह वारदात की। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल बस को भी कब्जे में लिया गया है। घटना 4 अगस्त 2026 की बताई जा रही है। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है।