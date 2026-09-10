गोरखपुर में कोचिंग सेंटर में छात्रा से गलत हरकत: शिक्षक गिरफ्तार, एक्स्ट्रा क्लास का दिया था झांसा

जानकारी के मुताबिक सोमहिया में एक कंप्यूटर सेंटर है, जहां छात्र और छत्राएं कंप्यूटर सीखते हैं। बुधवार को क्लास खत्म होने के बाद शिक्षक ने एक छात्रा को रोक लिया। आरोप है कि शिक्षक छात्रा से गलत काम कर रहा था। इसी दौरान छात्रा का भाई कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गया और शिक्षक को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारा, युवकों ने शिक्षक को कोचिंग सेंटर बंद करने की चेतावनी भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।