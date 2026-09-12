UP News: विनोद साहनी हत्याकांड पर बोले ओपी राजभर, ‘80 फीसदी घटनाओं में सपा से जुड़े लोग शामिल’

मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि परिवार अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। संजय निषाद के मुताबिक, जब तक मामले में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक इसे न्याय नहीं माना जाएगा। उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके अलावा इलाज में हुई कथित चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही थी। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा और मुआवजे की मांग की।