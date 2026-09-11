Vinod Sahni Murder Case Update: 3 आरोपी गिरफ्तार; मंत्री संजय निषाद गोंडा पहुंचे, विनोद साहनी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी

Vinod Sahni Murder Case Update:गोंडा के परसपुर में बर्तन व्यापारी विनोद साहनी की हत्या के बाद मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष परसपुर और शाहपुर चौकी प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। विनोद साहनी पर घर लौटते समय हमला किया गया था। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।