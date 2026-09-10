Gonda News: बर्तन कारोबारी की मौत पर भड़के मंत्री संजय निषाद, पुलिस को दिया अल्टीमेटम; बोले- कल गोंडा पहुंचूंगा

मेडिकल कॉलेज में परिजनों से बात करते मंत्री संजय निषाद फोटो सोर्स X अकाउंट
Gonda News:गोंडा में दुकान बंद कर घर लौट रहे बर्तन कारोबारी पर बुधवार रात हमला कर दिया गया। आरोप है कि रास्ते में तीन नामजद और 5 से 7 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोककर धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को पहले परसपुर सीएचसी, फिर गोंडा मेडिकल कॉलेज और इसके बाद लखनऊ केजीएमयू ले जाया गया। गुरुवार दोपहर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद KGMU पहुंचे और पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चेतावनी दी।
गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात बर्तन कारोबारी पर हुए हमले के बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रेक्सडिया गांव के रहने वाले विनोद कुमार साहनी (45) के रूप में हुई है। वह परसपुर थाना क्षेत्र में बर्तन की दुकान चलाते थे। पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर की रात करीब 8 बजे विनोद अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाहपुर धनवा के पास तीन नामजद लोगों और 5 से 7 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद विनोद घायल हो गए।
घटना के बाद विनोद खुद रात करीब 10 बजे परसपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उन्हें इलाज के लिए परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ केजीएमयू भेजा गया। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई।
मौत की सूचना मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद लखनऊ केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विनोद निषाद पर जिस तरह जानलेवा हमला किया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वह बेहद दुखद है। उन्होंने गोंडा पुलिस प्रशासन से सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
मंत्री ने यह भी कहा कि यदि 10 सितंबर की रात तक सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई तो 11 सितंबर को वह गोंडा पहुंचकर पुलिस कप्तान के आवास और कार्यालय का घेराव करेंगे।
वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि नामजद आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद की मौत के बाद मुकदमे में आवश्यक धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग