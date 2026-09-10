Gonda News: बर्तन कारोबारी की मौत पर भड़के मंत्री संजय निषाद, पुलिस को दिया अल्टीमेटम; बोले- कल गोंडा पहुंचूंगा

गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात बर्तन कारोबारी पर हुए हमले के बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रेक्सडिया गांव के रहने वाले विनोद कुमार साहनी (45) के रूप में हुई है। वह परसपुर थाना क्षेत्र में बर्तन की दुकान चलाते थे। पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर की रात करीब 8 बजे विनोद अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाहपुर धनवा के पास तीन नामजद लोगों और 5 से 7 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद विनोद घायल हो गए।