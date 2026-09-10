Paddy Crop Alert: धान की फसल में ये 2 खतरे बढ़े, बालियों पर नजर रखें; फोटो भेजते ही मिलेगा समाधान

धान की फसल में गंधी बग भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यह कीट भूरे रंग का होता है। इसके शरीर से विशेष प्रकार की गंध आती है। इसके प्रौढ़ और शिशु दोनों धान को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट खासतौर पर धान की बालियों में दूध बनने की अवस्था में दानों का रस चूसता है। इससे दाने कमजोर, अधूरे या खराब हो सकते हैं। इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए फेनवेलरेट 0.04 प्रतिशत डीपी अथवा मैलाथियान धूल 5 प्रतिशत डीपी या अन्य संस्तुत पाउडर का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम 25 प्रतिशत डब्ल्यूजी की 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है।