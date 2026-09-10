Gonda Train News: ट्रेनों के समय में परिवर्तन से 1000 यात्रियों की बढ़ी परेशानी; अब आंदोलन की चेतावनी

गोंडा जिले के बनगाई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के छात्र नेताओं और समाजसेवियों ने आवाज तेज कर दी है। ट्रेनों की समय-सारणी में बदलाव और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव समाप्त होने से दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे के नए बदलाव से खास तौर पर वे लोग प्रभावित हुए हैं। जो रोजाना पढ़ाई, नौकरी, व्यापार और अन्य काम के लिए गोंडा आते-जाते हैं। क्षेत्र के लोगों के मुताबिक ट्रेन संख्या 75109 और 75110 की समय-सारणी में बदलाव का सीधा असर दैनिक यात्रियों पर पड़ा है। पहले बनगाई स्टेशन पर ट्रेन संख्या 75109 का आगमन सुबह करीब 6:38 बजे होता था। जबकि ट्रेन संख्या 75110 सुबह करीब 9:08 बजे स्टेशन पर पहुंचती थी। इस समय का सबसे अधिक फायदा एमएसटी धारकों को मिलता था। छात्र-छात्राओं, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों के लिए सुबह की यह ट्रेन गोंडा पहुंचने का सुविधाजनक साधन थी।

अब ट्रेन के समय में बदलाव कर इसे करीब 10:50 बजे कर दिया गया है। यात्रियों का कहना है कि इस समय ट्रेन मिलने से उनके लिए समय पर गोंडा पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्हें बस, ऑटो या दूसरे निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे यात्रा का खर्च भी बढ़ रहा है और समय भी अधिक लग रहा है।