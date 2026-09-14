‘पुलिस खुद हत्यारी बनकर एनकाउंटर कर रही’, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले- बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के 'SP करेगी साफ' अभियान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अभियान का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राजपूत ने आरोप लगाया कि पुलिस खुद हत्यारी बनकर एनकाउंटर कर रही है। राजपूत ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं, अखिलेश यादव के सत्ता में आने पर आउटसोर्सिंग खत्म करने के बयान का भी उन्होंने समर्थन किया। राजपूत ने कहा कि INDIA ब्लॉक की सरकार बनने पर खाली पदों को भरा जाएगा और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर जोर रहेगा।