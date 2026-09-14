‘पुलिस खुद हत्यारी बनकर एनकाउंटर कर रही’, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले- बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और सीएम योगी (IANS Photo)
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के 'SP करेगी साफ' अभियान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अभियान का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राजपूत ने आरोप लगाया कि पुलिस खुद हत्यारी बनकर एनकाउंटर कर रही है। राजपूत ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं, अखिलेश यादव के सत्ता में आने पर आउटसोर्सिंग खत्म करने के बयान का भी उन्होंने समर्थन किया। राजपूत ने कहा कि INDIA ब्लॉक की सरकार बनने पर खाली पदों को भरा जाएगा और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर जोर रहेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अनिल राजभर के बयान पर कानूनी नोटिस देना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। वह साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि अपराधी कौन हैं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसी वजह से पुलिस आधे-अधूरे एनकाउंटर कर रही है। पुलिस खुद हत्यारी बनकर एनकाउंटर कर रही है। अगर आपको पता था कि हत्यारे कौन हैं, तो अपराध होने से पहले आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
समाजवादी पार्टी के नए अभियान ‘SP करेगी साफ’ पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इस तरह का अभियान जरूर चलना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश को खराब करने और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक अभियान जरूर चलना चाहिए, जिस तरह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पुलिस थानों, जेलों, अस्पतालों, सड़कों और यहां तक कि होटलों में भी हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ निश्चित रूप से बड़े अभियान की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर है, तो निश्चित रूप से ऐसे अभियान की जरूरत है। यह अभियान शुरू किया जाना चाहिए।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर भी सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग खत्म करने की बात कही गई थी। उन्होंने इसे अच्छा फैसला बताया। राजपूत ने कहा कि यह एक बेहतरीन फैसला है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह निश्चित रूप से जनहित में ऐसे फैसले लेगी। INDIA गठबंधन ऐसे जनहित के फैसलों के लिए जाना जाता है। एक बार INDIA गठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी खाली पदों को भरा जाएगा और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर सुरेंद्र राजपूत ने उन पर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मायावती जी बहुजन आंदोलन को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जिस तरह वह आकाश आनंद का करियर बर्बाद कर रही हैं और जिस तरह उन्होंने ईशान आनंद का करियर बर्बाद किया है, साथ ही बहुजन आंदोलन को बीजेपी के चरणों में रखने की उनकी कोशिशों से बहुजन आंदोलन नाराज है। आने वाले दिनों में बहुजन आंदोलन मायावती जी को उचित सबक सिखाएगा।"
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