अखिलेश ने किया वादाखिलाफी का काम! जयंत चौधरी के तीखे बयानों से सपा-आरएलडी संबंधों में खटास

अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीटें ही मिलेगी। सपा अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब हम उनके (समाजवादी पार्टी) साथ अलायंस में थे, तो बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी होता था, वह सब पब्लिक नहीं होता था। यह मेरी इज्जत और संयम की भावना है जो मुझे उन डिटेल्स को बताने से रोकती है। अगर मैं उन बातों को खोलकर बता दूं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वह (अखिलेश यादव) आज इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं, यह इशारा कर रहे हैं कि इज्जत कुछ सीटें पाने से जुड़ी है।