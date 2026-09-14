Akhilesh Yadav Lohia Trust: सपा की विरासत पर अखिलेश यादव की पकड़ और मजबूत, शिवपाल के बाद अब लोहिया ट्रस्ट की कमान भी हाथ में

अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा अब उस दौर से काफी आगे निकल चुकी है, जब पार्टी की कमान और परिवार से जुड़े अलग-अलग संस्थानों को लेकर अलग-अलग शक्ति केंद्र दिखाई देते थे। लोहिया ट्रस्ट में हुए ताजा बदलाव के बाद पार्टी प्रमुख की भूमिका और मजबूत होती दिख रही है। हालांकि इस फैसले में शिवपाल यादव की सहमति भी महत्वपूर्ण है। 2017 के पारिवारिक विवाद के बाद जिस ट्रस्ट की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, उसी की कमान अब अखिलेश यादव को सौंपे जाने पर उन्होंने भी सहमति दी है। इस बदलाव के बाद यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अखिलेश यादव ने सपा की राजनीतिक कमान के साथ-साथ पार्टी की वैचारिक और संस्थागत विरासत को भी अपने नेतृत्व के दायरे में ला दिया है।