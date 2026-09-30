Meerut Muskan Sahil Case: ‘ऐसे केस में दो ही तरह की सजा फांसी या उम्रकैद’, सौरभ राजपूत के वकील का बयान

Meerut Muskan Sahil Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आजजिला अदालतअपना फैसला सुनाएगी। पति सौरभ राजपूत की हत्या और शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सभी की नजरें टिकी हैं। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि दोनों को क्या सजा मिलती है या उन्हें राहत मिलती है। फैसले को देखते हुए अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।