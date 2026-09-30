Meerut Muskan Sahil Case Update: 3 मार्च से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ? नीले ड्रम वाली मुस्कान केस की पूरी Timeline

3 मार्च 2025 की रात मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई। बेहोश होने के बाद साहिल को घर बुलाया गया। दोनों ने चाकू और उस्तरा से सौरभ पर हमला किया। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट तथा रेत भरे नीले प्लास्टिक ड्रम में सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, हत्या सुनियोजित थी और चाकू, ड्रम, सीमेंट जैसी चीजें पहले से खरीदी गई थीं।