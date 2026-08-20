समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तक पंखुड़ी पाठक का सफर! अब उत्तराखंड चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी

About Pankhuri Pathak: कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने की है। पंखुड़ी पाठक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और बाद में मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। वह करीब 16 वर्षों से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं।