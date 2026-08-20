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समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तक पंखुड़ी पाठक का सफर! अब उत्तराखंड चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी

About Pankhuri Pathak: कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। जानिए दिल्ली की छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर, सपा में उनकी भूमिका और कांग्रेस में शामिल होने के बाद मिली अहम जिम्मेदारियों के बारे में।
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देहरादून

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Harshul Mehra

Aug 20, 2026

about pankhuri pathak congress national media coordinator uttarakhand

पंखुड़ी पाठक। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

About Pankhuri Pathak: कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने की है। पंखुड़ी पाठक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और बाद में मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। वह करीब 16 वर्षों से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पंखुड़ी पाठक ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगी।

कौन हैं पंखुड़ी पाठक?

पंखुड़ी पाठक का जन्म 1992 में दिल्ली में हुआ था। वह फिलहाल नोएडा में रहती हैं। उनके पिता जेसी पाठक और मां आरती पाठक डॉक्टर हैं और दोनों दिल्ली में निजी प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम चिराग पाठक है। पंखुड़ी पाठक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। दिसंबर 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव से शादी की थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर

पंखुड़ी पाठक ने राजनीति में कदम छात्र जीवन के दौरान ही रखा था। साल 2010 में उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीता। इसी दौरान वह समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गईं। सपा में शामिल होने के बाद पंखुड़ी पाठक ने पार्टी की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की क्रांति रथ यात्रा में भी हिस्सा लिया था।

सपा में बढ़ती गई राजनीतिक जिम्मेदारियां

पंखुड़ी पाठक को साल 2013 में समाजवादी पार्टी की युवा शाखा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके बाद साल 2016 में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा और टीवी डिबेट तथा मीडिया कार्यक्रमों में सपा का प्रतिनिधित्व किया।

अतरौली जाने के बाद चर्चा में आई थीं पंखुड़ी

साल 2018 में पंखुड़ी पाठक को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। इसी वर्ष अलीगढ़ के अतरौली में पुलिस मुठभेड़ में मुस्तकीम और नौशाद की मौत हुई थी। इसके बाद पंखुड़ी पाठक उनके परिवारों से मिलने अतरौली पहुंची थीं। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर कथित हमले की घटना सामने आई थी। इस मामले को लेकर उस समय काफी राजनीतिक चर्चा हुई थी।

2021 में सपा से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुईं

पंखुड़ी पाठक ने 27 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस में आने के बाद पार्टी के मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े अभियानों में उनकी सक्रियता बढ़ी। इसके बाद उन्हें कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर भी जिम्मेदारी मिली।

2022 में नोएडा से कांग्रेस ने बनाया था उम्मीदवार

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को नोएडा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। उस समय पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में रही थी। चुनाव के बाद भी पंखुड़ी पाठक कांग्रेस के मीडिया कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय बनी रहीं।

अब उत्तराखंड चुनाव में संभालेंगी मीडिया की कमान

कांग्रेस ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंखुड़ी पाठक को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। इस भूमिका में वह राज्य में पार्टी की मीडिया गतिविधियों के समन्वय और चुनावी संचार से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पार्टी की ओर से उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जब कांग्रेस उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने में जुटी है।

पंखुड़ी के अलावा चार और समन्वयक नियुक्त

पवन खेड़ा ने उत्तराखंड चुनाव के लिए पंखुड़ी पाठक के अलावा चार अन्य समन्वयकों की भी नियुक्ति की है। इनमें प्रकाश मीणा, अरुण अग्रवाल, रितु चौधरी और आदित्य गर्ग शामिल हैं। इन सभी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर मीडिया से जुड़ी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सपा से कांग्रेस तक का राजनीतिक सफर

पंखुड़ी पाठक का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस तक पहुंचा है। सपा में उन्होंने प्रवक्ता और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जैसी जिम्मेदारियां संभालीं। 2021 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया और मीडिया विभाग में काम किया।

अब कांग्रेस ने उन पर एक और बड़ी जिम्मेदारी जताते हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी उनके लंबे राजनीतिक और मीडिया अनुभव को देखते हुए अहम मानी जा रही है।

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Updated on:

20 Aug 2026 06:25 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:25 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तक पंखुड़ी पाठक का सफर! अब उत्तराखंड चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी

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