Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे निर्दोष हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। तथ्य और साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। व्हाट्सएप संदेश और कॉल डिटेल अभियोजन पक्ष की ओर से सत्यापित नहीं की गई हैं। बुधवार को भी इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ की ओर से खंडपीठ के समक्ष तीनों आरोपियों के बचाव में लंबी दलीलें और तर्क पेश किए गए। सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से आरोपियों की ओर से रखे गए तर्कों का जोरदार ढंग से विरोध किया गया। अंत में खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।