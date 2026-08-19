19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

Uttarakhand Murder Case: अंकिता हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बुधवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Rakesh Mishra

Aug 19, 2026

Ankita murder case

अंकिता। फाइल फोटो- पत्रिका

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई है। अदालत ने बुधवार को तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अंकिता हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई की।

जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे निर्दोष हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। तथ्य और साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। व्हाट्सएप संदेश और कॉल डिटेल अभियोजन पक्ष की ओर से सत्यापित नहीं की गई हैं। बुधवार को भी इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ की ओर से खंडपीठ के समक्ष तीनों आरोपियों के बचाव में लंबी दलीलें और तर्क पेश किए गए। सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से आरोपियों की ओर से रखे गए तर्कों का जोरदार ढंग से विरोध किया गया। अंत में खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।

साल 2022 का है मामला

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। कई दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव ऋषिकेश के चीला बैराज से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगाया गया था। अंत में कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने पिछले साल 30 मई को तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पूर्व भाजपा नेता के पुत्र और ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के स्वामी पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(ए) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। अभी अपील पर सुनवाई लंबित है।

काजू-पनीर की सब्जी खाने के बाद मासूम की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती, गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट ने बंद किया रेस्टोरेंट

ये भी पढ़ें
Food Poisoning Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 03:10 pm

Published on:

19 Aug 2026 03:04 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Chamoli Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू पूरा, 2 और शव मिले, मौत का आंकड़ा 10 पहुंचा, 12 मजदूर सुरक्षित

Chamoli Tunnel Accident Chamoli Tunnel Rescue Operation Chamoli Tunnel Accident Death
देहरादून

Baba Ramdev on Children Protest: ‘बच्चा आंदोलन करेगा तो पढ़ेगा कब?’, बाबा रामदेव ने Gen Alpha के प्रदर्शनों पर उठाए सवाल

Baba Ramdev News Baba Ramdev Statement Gen Alpha Protest
देहरादून

हल्द्वानी में खरगे की सभा के बाद शुद्धिकरण हवन पर सियासत तेज, CM धामी बोले- ऐसी राजनीति स्वीकार नहीं

Pushkar Singh Dhami news
देहरादून

चमोली टनल हादसे में 8 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों के लिए एक करोड़ मुआवजे की मांग पर मंत्री का घेराव

Chamoli Tunnel Accident
देहरादून

उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी, देहरादून समेत इन 5 जिलों में होगी भारी बारिश

uttarakhand weather update monsoon heavy rain orange alert august 14 to 17
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.