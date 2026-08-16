हल्द्वानी में खरगे की सभा के बाद शुद्धिकरण हवन पर सियासत तेज, CM धामी बोले- ऐसी राजनीति स्वीकार नहीं

दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खरगे की एक बड़ी जनसभा हुई थी। रैली के ठीक 2 दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के एक संगठन ने मैदान में पहुंचकर हवन किया और पूरे मैदान में गंगाजल छिड़का। संगठन का तर्क था कि यह सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रमों का पवित्र स्थल है और रैली के दौरान इसकी पवित्रता को भंग किया गया है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चूंकि रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे समेत कई दलित नेता शामिल हुए थे इसलिए जानबूझकर यह शुद्धिकरण किया गया है।