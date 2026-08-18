Chamoli Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू पूरा, 2 और शव मिले, मौत का आंकड़ा 10 पहुंचा, 12 मजदूर सुरक्षित

हादसे के बाद टनल के भीतर पानी और भारी मात्रा में मलबा भर गया था। बचाव टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले पानी का स्तर कम करना और फिर उसके नीचे जमा स्लज व मलबे को हटाकर आगे बढ़ना था। रेस्क्यू के दौरान पानी निकालने के लिए डिवाटरिंग पंप लगाए गए। जानकारी के मुताबिक 7 पंप लगातार पानी निकालने में लगाए गए थे, लेकिन पानी का रिसाव पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यानी एक तरफ टीम पानी बाहर निकाल रही थी, तो दूसरी तरफ टनल के भीतर दोबारा पानी पहुंच रहा था। पानी कम होने के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं हुई। टनल के कई हिस्सों में पानी और मिट्टी के मिश्रण से दलदल जैसी स्थिति बन गई थी। ऐसे में मशीनों और बचावकर्मियों को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा।