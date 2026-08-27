हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, डॉक्टर भी हैरान

शाम के समय कोतवाली से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, अंकित जान बचाने के लिए पास खड़ी स्कॉर्पियो के पीछे छिपने का प्रयास करने लगे। हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी की ओट लेने पर बदमाश आगे पहुंच गए और स्कॉर्पियो पर भी फायरिंग की। तीन गोलियां गाड़ी के अगले हिस्से और शीशे को भेदती हुई निकल गईं। गाड़ी के शीशे पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दिए।