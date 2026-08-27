27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शामली

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, डॉक्टर भी हैरान

Haryanvi Singer Ankit Balyan Post Mortem Report: यूपी के शामली में मारे गए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है।
2 min read
Google source verification

शामली

image

Shaitan Prajapat

Aug 27, 2026

Haryanvi Singer Ankit Balyan

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान (फाइल फोटो)

Haryanvi Singer Ankit Balyan Post Mortem Report:उत्तर प्रदेश के शामली में मारे गए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में हत्यारों का दुस्साहस साफ झलक रहा है। अंकित के पैर से सिर तक नौ गोलियां मारी गईं। इनमें चार गोलियां शरीर को आर-पार कर गईं, जबकि पांच गोलियां शरीर के अंदर धंसी पाई गईं। पांव से लेकर सिर तक गोलियों के निशान ने हमलावरों की क्रूरता की कहानी बयां कर दी।

गोलियों का विस्तार से ब्यौरा

सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम से पहले कराए गए एक्सरे और सीटी स्कैन में नौ गोलियां लगने की पुष्टि हुई। अंकित के सिर में दो गोलियां लगीं, जो आरपार हो गईं। शरीर में धंसी पांच गोलियों में दो जांघ में, दो पेट में और एक गोली छाती के आसपास मिली। इसके अलावा अन्य दो गोलियां भी शरीर को आरपार करती हुई निकलीं। चिकित्सकों ने गोलियों के प्रवेश और निकास स्थानों की पड़ताल के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू किया।

घटना का तरीका और फायरिंग

शाम के समय कोतवाली से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, अंकित जान बचाने के लिए पास खड़ी स्कॉर्पियो के पीछे छिपने का प्रयास करने लगे। हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी की ओट लेने पर बदमाश आगे पहुंच गए और स्कॉर्पियो पर भी फायरिंग की। तीन गोलियां गाड़ी के अगले हिस्से और शीशे को भेदती हुई निकल गईं। गाड़ी के शीशे पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दिए।

पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी

हत्या के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। करीब पौने 12 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। अस्पताल में पहले एक्सरे और सीटी स्कैन कराया गया। रात करीब तीन बजे चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम शुरू किया, जो सुबह सात बजे तक जारी रही। गोलियों की संख्या और चोटों की पड़ताल के कारण प्रक्रिया लंबी चली।

सीसीटीवी में कैद संदिग्ध

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। चार संदिग्ध युवक (उम्र 20-24 वर्ष) दो बाइकों पर आते-जाते दिखे। घटना के बाद वे गली के रास्ते पैदल निकले और बुढ़ाना रोड पर पहले से खड़ी बाइकों तक पहुंचे। वहां से दो-दो की संख्या में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि भागने का रास्ता पहले से तय था। अब फुटेज के आधार पर पहचान और रूट की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 10:07 pm

Published on:

27 Aug 2026 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, डॉक्टर भी हैरान

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मर्डर मार दे सड़क के ऊपर’: गाना पोस्ट करने के 1 घंटे बाद सिंगर अंकित बालियान की हत्या, गोगी गैंग ने ली जिम्मेदारी

Haryanvi Singer Ankit Baliyan
शामली

अंकित बालियान हत्याकांड: संजीव बालियान बोले-सिद्धू मूसेवाला केस जैसी हो कार्रवाई, मां ने की एनकाउंटर की मांग

Sanjeev Balyan on Ankit Balian
राष्ट्रीय

20 राउंड फायरिंग से दहला शामली! हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या

Haryanvi Singer Ankit Baliyan
शामली

शामली में किसका पलड़ा भारी? जाट-मुस्लिम वोट से तय होगा 2027 का चुनाव, BJP-RLD गठबंधन के सामने सपा की बड़ी चुनौती

Shamli Assembly Election
शामली

कैराना पलायन मामले का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान पर थे 20 मुकदमे दर्ज

Shamli Encounter Furkan Killed
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.