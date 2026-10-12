Yogi Mission Shakti: यूपी में नारी शक्ति की नई हुंकार, 44 हजार महिला पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा का बदला चेहरा: योगी

Mission Shakti: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा-अर्चना करते हुए उनके तप, त्याग और अटूट संकल्प को जीवन में सफलता का प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर असंभव दिखाई देने वाले लक्ष्यों को भी सिद्ध किया जा सकता है। इसी संदेश को प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कभी महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट के माध्यम से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों, पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया।