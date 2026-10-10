तीन महीने तक बिस्तर पर गुजरी जिंदगी, पांच ट्यूमर हटे तो फिर चलने लगी मथुरा की बेटी

प्रोफेसर विजेन्द्र कुमार के अनुसार, मरीज एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थीं, जिसमें शरीर की कई नसों में ट्यूमर विकसित हो जाते हैं। इस मामले में कुल पांच ट्यूमर रीढ़ से संबंधित नसों को दबा रहे थे। इनमें से एक ट्यूमर रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र से आगे बढ़कर छाती तक पहुंच गया था और फेफड़े पर दबाव डाल रहा था। शेष चार ट्यूमर रीढ़ के भीतर नसों के पास मौजूद थे। ट्यूमर के दबाव के कारण मरीज के शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी और चलने-फिरने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। ऐसे मामलों में ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर को निकालने के साथ-साथ आसपास की महत्वपूर्ण नसों और अन्य संरचनाओं को सुरक्षित रखना भी चुनौतीपूर्ण होता है। मरीज की स्थिति और ट्यूमर के स्थान को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने दो चरणों में सर्जरी करने की रणनीति अपनाई।