UP Navratri: नवरात्रि में देवी धामों से गूंजेगी बेटियों के सम्मान की आवाज, 26 मंदिरों में नारी शक्ति का संदेश

कार्यक्रमों के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख देवी मंदिरों का चयन किया गया है। इनमें मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, सोनभद्र का ज्वाला देवी मंदिर, भदोही का सीता समाहित स्थल, प्रयागराज के अलोपी देवी और ललिता देवी मंदिर, कौशांबी का कदवासिनी मंदिर तथा बलरामपुर का देवीपाटन मंदिर शामिल हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मथुरा का कात्यायनी देवी मंदिर, जौनपुर का मां शीतला चौकिया धाम, प्रतापगढ़ का बेल्हा देवी मंदिर, वाराणसी का विशालाक्षी देवी मंदिर और उन्नाव का चंडिका देवी मंदिर भी चयनित स्थलों में शामिल हैं। इन प्रमुख धार्मिक स्थलों पर नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में कार्यक्रमों के जरिए धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को भी व्यापक मंच मिलने की उम्मीद है।