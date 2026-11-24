Yogi famous statement Viral Video: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चित डायलॉग 'माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा' एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस बार इसकी वजह कोई राजनीतिक बयान या सभा नहीं, बल्कि एक युवती है, जो भगवा रंग की जैकेट पहनकर लोगों का ध्यान खींच रही है। उसकी जैकेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ उनका यही चर्चित डायलॉग लिखा हुआ है। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।