UP Farmers: मायावती-अखिलेश से तीन गुना ज्यादा खर्च! किसानों को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बाद समय पर सहायता मिलना जरूरी है। उन्होंने पिछली सरकारों पर किसानों के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पहले किसानों के हित में प्रभावी कदम उठाए गए होते, तो उन्हें गरीबी और बदहाली का सामना कम करना पड़ता। सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों में कर्जमाफी, आपदा राहत, फसल बीमा, गन्ना भुगतान और कृषि उत्पादन जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। इन दावों के बीच किसानों के लिए राहत योजनाओं का प्रभाव इस बात से भी आंका जाएगा कि सहायता कितनी तेजी से पात्र किसानों तक पहुंचती है और खेती की लागत, फसल के उचित मूल्य तथा नुकसान की भरपाई जैसी समस्याओं में उन्हें कितना लाभ मिलता है।