100 की रफ्तार, पेड़ से टकराने के बाद कार में विस्फोट जैसी आवाज, बलिया में 4 दोस्तों की थम गई सांस

जानकारी के मुताबिक, बलिया के नगला थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव के पास शनिवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के दौरान कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दुर्घटना के बाद कार में सवार चार लोग अंदर ही फंस गए। इस दौरान तेज धमाके की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी पुलिस को दी। वहीं, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की मदद से चारों लोगों को बाहर निकाल कर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल पहुंचने पर दो लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई।