अखिलेश-आजम खान की मुलाकात पर राजभर का तंज: बताया- इतने लंबे समय से क्यों हैं जेल में बंद

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)
OP Rajbhar Attacks Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रामपुर जेल में आजम खान से प्रस्तावित मुलाकात पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला है। राजभर ने इसे चुनावी वादे और वोटबैंक बचाने की कोशिश करार दिया।
बलिया में अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह चुनाव से जुड़ा वादा करने की कोशिश है। आजम खान इतने लंबे समय से जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कार्यों का नतीजा है। जब अखिलेश यादव ने देखा कि उनका वोटबैंक हाथ से जा रहा है, तो वे आजम खान के जरिए वोट मांगने लगे। वे चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ बने रहें और बिना अपने अधिकार मांगे उनके लिए काम करते रहें। इसी वजह से अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं।
राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। योगी-मोदी के जोड़े के सामने कोई टिक नहीं सकता। राज्य में हो रहे विकास कार्य सबके सामने हैं। उन्होंने रसालदा रामलीला में जुटी भारी भीड़ का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग मेले में निकले हैं।
बस्ती में राजभर ने कहा कि लोग आमतौर पर ताकतवर के खिलाफ बोलते हैं। पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है और इसकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।
छात्र आंदोलन पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि शुरुआत में प्रदर्शन छात्र मुद्दों पर केंद्रित था और छात्र अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी तो समस्याएं खड़ी हो गईं। लोग अत्यधिक राजनीति करने लगे और देश को बांग्लादेश बनाने की बात करने लगे। यहां के लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रति जागरूक हैं।
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