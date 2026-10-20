अखिलेश-आजम खान की मुलाकात पर राजभर का तंज: बताया- इतने लंबे समय से क्यों हैं जेल में बंद

बलिया में अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह चुनाव से जुड़ा वादा करने की कोशिश है। आजम खान इतने लंबे समय से जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कार्यों का नतीजा है। जब अखिलेश यादव ने देखा कि उनका वोटबैंक हाथ से जा रहा है, तो वे आजम खान के जरिए वोट मांगने लगे। वे चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ बने रहें और बिना अपने अधिकार मांगे उनके लिए काम करते रहें। इसी वजह से अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं।