भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और भाजपा एमएलसी पवन सिंह ने अपने परिवार और खानदान से सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मां और बड़े भाई की तस्वीर साझा करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद वह यह फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि, परिवार में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से पवन सिंह को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इसका खुलासा उन्होंने पोस्ट में नहीं किया है।